الريال ضد سيسكا موسكو | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو (بث مباشر)

مشاهدة مباراة يوفنتوس الايطالي ويونج بويز السويسري بث مباشر 12-12-2018 دوري ابطال اوروبا

يلعب يوفنتوس ضد يونج بويز في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 على استاد دي سويس بسويسرا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس الايطالي ويونج بويز السويسري بث مباشر 12-12-2018 دوري ابطال اوروبا

وقد ضمن البيانكونيري بالفعل تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الثامنة، بعد أن لعب 5 مباريات جمع 12 نقطة من أربع انتصارات متتالية وهزيمة واحدة أمام مانشستر يونايتد الذي خطف بطاقة التأهل أيضًا، أما في الدوري الإيطالي يحتل فريق السيدة العجوز الصدارة بالعلامة الكاملة وجمع 43 نقطة، من 15 مباراة، فاز في 14 وتعادل في واحدة ولم يتلقى هزيمة حتى الآن.

مشاهدة مباراة يوفنتوس الايطالي ويونج بويز السويسري بث مباشر 12-12-2018 دوري ابطال اوروبا

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