شالكه الألماني يؤكد توسيع نشاطه في الصين بافتتاح مكتب في شنغهاي

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء، أنه وسع مجال نشاطه في الصين من خلال افتتاح مكتب له في شنغهاي.

ويهدف المكتب، الذي افتتح في أول ديسمبر الحالي، إلى التنسيق وزيادة أنشطة النادي في الصين، وتعزيز التواصل مع مشجعيه بهذا البلد.

وقال ألكسندر يوبست مدير التسويق بالنادي الألماني: "نريد أن نعزز وضعنا بشكل أكبر في هذا البلد الذي تنمو فيه كرة القدم بسرعة فائقة".

وكان شالكه أنهى مشاركته في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بفوز ثمين 1 صفر على لوكوموتيف موسكو الروسي أمس الثلاثاء، علما بأن الفريق تأهل بالفعل لدور الستة عشر قبل هذه المباراة.