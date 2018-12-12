تقرير جروس عن لاعبى الدورى: معجب بـ«داوودا وسليمان»

كشف مصدر مقرب من السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن تفاصيل تقرير المدرب، بعد متابعته بعض مباريات الدورى لمراقبة أداء اللاعبين المتميزين بالفرق الأخرى.



وقال المصدر إن المدرب معجب بأداء أحمد داوودا، لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندرى، كما أثنى على مستوى وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلى، بعد تألقه مع «الأحمر» فى الفترة الأخيرة، بجانب باهر المحمدى، الظهير الأيمن للإسماعيلى، واعتبرهم من نجوم الدورى، وكان من ضمن اللاعبين الذين لفتوا نظره أيضًا محمد فييرا، لاعب بتروجت، وعامر عامر، حارس الإنتاج الحربى، وأبدى دهشته من ارتفاع أسعار اللاعبين فيما يتعلق بالصفقات وعدم وجود سقف، خاصة أن المسابقة ينقصها بعض الأمور حتى تصل عقود اللاعبين لهذه الملايين.



من ناحية أخرى، تنتاب «جروس» حالة من الحيرة بسبب الثنائى مصطفى فتحى وإبراهيم حسن للدفع بأحدهما فى مباراة القطن التشادى، المقررة السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، فرغم ظهور مصطفى فتحى بمستوى مميز فى مباراة المصرى الأخيرة فإن الخواجة يضع ثقته بشكل كبير فى إبراهيم حسن لتفوقه بدنيًا وقدرته على العودة إلى الخلف لأداء المهام الدفاعية، لذا فضل تأجيل الإعلان عن التشكيل إلى المحاضرة الأخيرة للحفاظ على حالة الحماس بين اللاعبين.



إلى ذلك، تلقى محمد إبراهيم، لاعب الزمالك، عدة عروض، أبرزها من الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى، لكن اللاعب يفضل البقاء مع «الأبيض» والحصول على فرصته والمشاركة بشكل أساسى.

وفى سياق قريب، اشترطت إدارة الزمالك للموافقة على إعارة لاعبى الفريق، باسم مرسى، ومحمود عبدالعاطى «دونجا»، لنادى سموحة، أن توافق الأخيرة على بيع المدافع، ياسر إبراهيم، للزمالك.