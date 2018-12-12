الفرعون الساحر.. صحف إنجلترا تتغنى بـ«محمد صلاح»: «ذا سبيشيال وان»

إشادات واسعة تلقاها نجم منتخب مصر، وهداف ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، عقب صعود فريقه إلى دور الـ١٦، لدورى أبطال أوروبا، على حساب نابولى الإيطالى، فى المباراة التى انتهت مساء أمس الأول الثلاثاء، على ملعب الأنفيلد، بهدف نظيف، سجله النجم المصرى، فى الدقيقة ٣٤ من أحداث الشوط الأول، بعد مراوغة رائعة لمدافع «نابولى» السنغالى كالديو كوليبالى.

تأهل فريق ليفربول لدور الـ١٦ من بطولة دورى أبطال أوروبا، كوصيف للمجموعة الثالثة، برصيد ٩ نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة مع «نابولى» صاحب المركز الثالث، بينما تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، كمتصدر للمجموعة برصيد ١١ نقطة.

من جهته، أشاد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى للريدز، بهدف الفرعون المصرى، وقال فى تصريحات عقب المباراة: «محمد صلاح سجل هدفًا لا يُصدق!، كما تصدى الحارس أليسون بيكر لعدة كرات خطرة. ليس لدىّ فكرة كيف فعل هذا، لا أجد كلمات لوصف براعتهما».

وأضاف «كلوب»: «المباراة كانت مثيرة بين الفريقين، اللاعبون قدموا مباراة كبيرة ودافعوا عن سُمعة النادى بكل قوة وحماس».

كذلك أثنى جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، على أداء زميله محمد صلاح، قائلًا إنه: «أنقذنا مجددًا من خطر الخروج».

وقال «ميلنر» فى تصريحات عقب المباراة: «هدف صلاح أنقذنا. إنه لاعب من الطراز العالمى، وهو ساعدنا، وفعل ذلك مجددًا».

وأبرز موقع ليفربول الرسمى، أرقام محمد صلاح، بعد أن وصل للهدف رقم ٣٥ فى آخر ٣٨ مباراة على ملعب «أنفيلد»، وصنع ١٣ هدفًا لزملائه، كما أحرز «مو» هدفه الـ ٩ مع «الريدز» فى التشامبيونزليج خلال ٩ مباريات فقط، خاضها على ملعبه.

كذلك أصبح «صلاح» ثانى هدّافى ليفربول فى دورى أبطال أوروبا عبر التاريخ، متساويًا مع الأسطورة إيان راش، برصيد ١٤ هدفًا، فيما يتصدر الأسطورة ستيفن جيرارد، قائمة الهدّافين بـ٣٠ هدفًا.

من جهته، طرح أسطورة برشلونة الإسبانى المعتزل، لويس جارسيا، تفسيرًا جديدًا لسبب عدم احتفال محمد صلاح بأهدافه فى الفترة الأخيرة، وفقًا لما نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية. وقال لويس جارسيا، فى تصريحاته إن محمد صلاح لاعب رائع داخل وخارج أرض الملعب، و«لو نظرنا لطريقة احتفاله بعد تسجيله كل هدف، ستجده ينظر إلى الجمهور بطريقة حادة محفورة على وجهه، وكأنه يعاتبهم على عدم وقوفهم بجانبه طوال الفترة الماضية».

وتصدر محمد صلاح أغلفة وعناوين الصحافة الإنجليزية، فخرجت صحيفة «تليجراف» بعنوان: «ذا سبيشيال وان»، مُضيفة: «محمد صلاح الرائع يتألق فى أنفيلد ويقود ليفربول للأدوار الإقصائية بدورى الأبطال».

أما صحيفة «صن» فقد عنونت غلافها بـ«سوبر صلاح»، وتابعت: «الفرعون المصرى يضع كلوب فى دور الـ١٦ بدورى أبطال أوروبا».

فى حين وصفت صحيفة «ميرور» هدف صلاح بأنه «نموذجى لا يُقدر بثمن»، مُضيفة: «صلاح وصل إلى مستواه المعهود، بعدما اشتعل وتوهج فى الأيام القليلة الماضية، بثلاثية أمام بورنموث، وأحرز هدفًا رائعًا أمام نابولى فى مباراة حاسمة».

وتابعت الصحيفة: «المدافع السنغالى كالديو كوليبالى، رغم طول قامته، إلا أنه لم يستطع الحد من خطورة الفرعون المصرى المذهل»، فيما كتبت صحيفة «جارديان» عنوان «فرحة مزدوجة»، موضحة: «ليفربول وتوتنهام يمضيان معًا لدور الـ١٦ فى التشامبيونزليج».

ولم تختلف صحيفة «ديلى ستار» عن نظيراتها السابقة، إذ عنونت «ليلة المجد فى التشامبيونزليج»، مُضيفة: «برشلونة ١–١ توتنهام.. ليفربول ١–٠ نابولى»، وتابعت: «محمد صلاح يُرسل نجوم كلوب لدور الـ١٦، ولوكاس مورا يُنقذ السبيرز بهدف متأخر».

بينما ركزت صحيفة «ديلى إكسبريس» على رفض صلاح الاحتفال بهدفه أمام نابولى، مُشيرة إلى غضب الجماهير التى تساءلت عن سبب هذا الرفض، لا سيما أنه لم يحتفل أيضًا بالهاتريك أمام بورنموث.







مو يقترب من جائزة «BBC»





تعلن هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقى، عن عام ٢٠١٨، وفق استفتاء جماهيرى على موقعها، أطلقته فى وقت سابق، مساء غد الجمعة.

ويعد محمد صلاح الفائز باللقب العام الماضى، أقوى المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام أيضًا، خاصة بعد ظهوره فى القائمة الثلاثية لأفضل لاعب فى العالم، وحصوله على المركز السادس فى الصراع على الكرة الذهبية.

ويتنافس صلاح مع المغربى مهدى بن عطية، والسنغاليين كاليدو كوليبالى، وساديو مانى، والغانى توماس بارتى.

وفتحت الـ «بى بى سى» التصويت لاختيار أفضل لاعب فى القارة السمراء لمدة ١٥ يومًا، بداية من ١٧ نوفمبر الماضى، إلى الثانى من ديسمبر الحالى.





.. ويتصدر قائمة الأكثر بحثًا على «Google مصر» فى ٢٠١٨





تصدر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، التقرير السنوى الذى أصدرته شركة «Google»، أمس، بشأن أكثر الكلمات التى بحث عنها مستخدمو منصة البحث الأولى عالميًا، لعام ٢٠١٨، فى مصر.

وتضمن التقرير نتائج عمليات البحث الأكثر شيوعًا، عن الأشخاص والأحداث ونجوم الرياضة والعروض والأغانى والبرامج التليفزيونية والمسلسلات فى مصر، وتم جمع البيانات من تريليونات عمليات البحث فى العالم، وتمت تنقية القوائم من المحتوى غير المرغوب فيه والأسئلة المتكرّرة، ثم تم استخلاص نتائج تعكس فعليّا واقع ٢٠١٨ وما كان يهتم به المصريون.

وجاء اللاعب المصرى محمد صلاح على رأس قائمة الشخصيات العامة التى حرص المصريون على متابعة أخبارها والبحث عنها باستمرار.

