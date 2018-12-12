Real HD يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر ريال مدريد وسسكا موسكو كورة لايف

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لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم على استاد سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي ريال مدريد يدخل الميرينجي مباراة اليوم ضد فريق سيسكا موسكو وهو عازما على تحقيق الفوز ومواصلة النتائج المميزة في الفترة الأخيرة حيث فاز الريال في أخر مباراة له في الليجا على هويسكا بهدف نظيف سجله النجم الويلزي جاريث بيل ونجح الريال في حجز مقعده في دور الـ16 لبطولة دوري الأبطال في مشوار الحفاظ على اللقب الرابع على التوالي، بعدما فاز على روما في قلب العاصمة الإيطالية بهدفين دون رد في الجولة الماضية وتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، تابع بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد سيسكا موسكو بث حي اليوم الأربعاء لايف.





سيسكا موسكو يسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وانتظار هدية بسقوط روما في المباراة الأخرى حيث يحتل الفريق الروسي المركز الثالث في المجموعة ويسعى لخطف البطاقة الثانية من روما وسيعول الفريق الروسي كثيرا على نجمي الفريق فيودور تشالوف وألان دجاجويف لقيادة الفريق لفوز تاريخي على الريال في معقله ويحتل الريال حاليا المركز الرابع في الدوري برصيد 26 نقطة ويفصله 5 نقاط عن البرسا المتصدر، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سيسكا موسكو اليوم الأربعاء بدون تقطيع اتش دي.





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