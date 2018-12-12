القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
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09:01 م

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مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:42 م

يلا شوت MoDIRIC بث مباشر ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر اليوم مباشر

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يلا شوت MoDIRIC بث مباشر ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر اليوم مباشر
لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم على استاد سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي ريال مدريد يدخل الميرينجي مباراة اليوم ضد فريق سيسكا موسكو وهو عازما على تحقيق الفوز ومواصلة النتائج المميزة في الفترة الأخيرة حيث فاز الريال في أخر مباراة له في الليجا على هويسكا بهدف نظيف سجله النجم الويلزي جاريث بيل ونجح الريال في حجز مقعده في دور الـ16 لبطولة دوري الأبطال في مشوار الحفاظ على اللقب الرابع على التوالي، بعدما فاز على روما في قلب العاصمة الإيطالية بهدفين دون رد في الجولة الماضية وتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، تابع بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد سيسكا موسكو بث حي اليوم الأربعاء لايف.
يلا شوت MoDIRIC بث مباشر ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر اليوم مباشر

سيسكا موسكو يسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وانتظار هدية بسقوط روما في المباراة الأخرى حيث يحتل الفريق الروسي المركز الثالث في المجموعة ويسعى لخطف البطاقة الثانية من روما وسيعول الفريق الروسي كثيرا على نجمي الفريق فيودور تشالوف وألان دجاجويف لقيادة الفريق لفوز تاريخي على الريال في معقله ويحتل الريال حاليا المركز الرابع في الدوري برصيد 26 نقطة ويفصله 5 نقاط عن البرسا المتصدر، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سيسكا موسكو اليوم الأربعاء بدون تقطيع اتش دي.
يلا شوت MoDIRIC بث مباشر ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر اليوم مباشر

وتنقل بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي لايف beIN SPORTS HD 1، عبر روابط سريعة تناسب جميع السرعات لديك، بين ماتش مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو بث مباشر اليوم الأربعاء 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا
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