سد ترابي لحماية مصرف كوتشنر من تغيرات المناخ

قال المهندس محمود السعدى، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الرى لـ " الدستور "، إنه يتم حاليًا تنفيذ حزمة من المشروعات لحماية الشواطئ المختلفة ضمن خطة أعمال العام المالى الجديد التى تتضمن إقامة حواجز للأمواج وتكريك وتطهير بعض المناطق الأخرى ومنها مصرف كوتشنر ورأس البر ودمياط.



وتفقد المهندس رمزى الشكعة رئيس الادارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط، والمهندس جمعة الشامى مدير عام الادارة العامة لوسط الدلتا بكفر الشيخ، الأربعاء، الإعمال الخاصة بحماية عدة سواحل متفرقة وتغذيتها بالرمال ومنها رؤوس شرق مصرف كوتشنر، حيث يتم حاليا إتمام السد الترابي بشكل متسارع بتكثيف المعدات لحماية المنطقة المنخفضة المواجهة لمصرف المحيط الأيمن.