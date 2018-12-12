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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:38 م

وكيل "خارجية البرلمان": الاتحاد الأوروبي يُشيد بالاقتصاد المصري

وكيل خارجية البرلمان:
إسلام نصير
dostor.org/2433617

ثمن اللواء صلاح عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إشادة المفوضية الأوربية في تقريرها الصادر لرصد نتائج الخطة الاقتصادية الطموحة لمصر.

وقال "عقيل": إن ذلك يعود إلى حالة الاستقرار التي حققتها الدولة المصرية، وهو ما دفع هذه المؤسسات تشيد بتوجه الدولة في الصعود إلى التنمية المستدامة في البلاد.

وأضاف "عقيل" - في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية فيدريكا موغريني، أعربت عن قدرة التوجه المصري في التفاعل مع قضايا المنطقة والتعاون مع الدول الأوربية على أساس شراكة متوازنة، لافتًا إلى أن مصر واجهت الإرهاب والمتطرفين بصورة واقعية وفنية مكنتها من اقتلاعه من جذوره، فضلًا عن نجاحها في إقرار قوانين وتشريعات لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والسيطرة على الحدود، وخلق فرص عمل للشباب للحد من هذه الظاهرة التي تؤرق الأوروبيين.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، أن التقرير يوضح نجاح الدبلوماسية الشعبية التي يمثلها البرلمان المصري عن طريق لجنة العلاقات الخارجية في التواصل مع الجانب الأوربي لشرح وجهات النظر والاستمرارية في توضيح الرؤى في عدد من القضايا والملفات التي تخص الجانبين، مشيرًا أن الوفود البرلمانية، بالإضافة إلي الدبلوماسية الرسمية ساهمت في توضيح رؤية الدولة في عدد من الملفات.

وأشار "عقيل"، إلى أن التقرير ثمن الشراكة المصرية والأوربية، واعتزم على مواصلتها، مما يؤكد نجاح القيادات السياسية والحكومة بالبلاد في خلق شراكة موضوعية انعكست على الجانبين، على الرغم من التحديات التي تواجهها مصر، مؤكدًا أن هذا التقرير وجدنا في ثناياه الرؤية الإصلاحية التي تتبعها مصر دون التأثر ببيانات التي تصدرها الجماعات الإرهابية التي تعمل على تشويه صورة البلاد.


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