قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تدشين حملة تبرعات لاستكمال أعمال إنشاء مركز الأورام بكفر الشيخ، بالتعاون مع رجال الأعمال الشرفاء من أبناء المحافظة، بشكل رسمى وقانونى تحت إشراف منه شخصيا.



وأكد "طه"، أنه سيتم الإعلان عن هذه الحملة فى موعدها المحدد على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بعنوان "كفرالشيخ نيوز"، وصفحات المراكز والمدن، حتى يتم الانتهاء من أعمال إنشاء مركز الأورام بكفر الشيخ، والتجهيزات الطبية الخاصة به، وتشغيله فى الموعد المقرر له قبل نهاية عام 2019م.

