رابط "كورة لايف" يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو (BElA) بث مباشر Online – كول كورة REAL MADRIED

القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
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10:05 م

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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:31 م

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو بث مباشر اليوم يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره سيسكا موسكو الروسي في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بدون تقطيع بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو اليوم الأربعاء 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا.

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