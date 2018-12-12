رابط "كورة لايف" يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو (BElA) بث مباشر Online – كول كورة REAL MADRIED

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو بث مباشر اليوم يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره سيسكا موسكو الروسي في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بدون تقطيع بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو اليوم الأربعاء 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا.



