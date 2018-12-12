انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية وزيادة البنزين

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات نواتج التقطير.



وهبطت مخزونات الخام بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل.



وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.1 مليون برميل.



وأظهرت بيانات الإدراة أن معدل استهلاك المصافي هبط بمقدار 51 ألف برميل يوميا. وانخفض معدل تشغيل المصافي بمقدار 0.4 نقطة مئوية.



وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 2.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بزيادة قدرها 2.5 مليون برميل.



وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت بمقدار 1.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.



وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا.