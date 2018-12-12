زيادة النواب المحافظين المؤيدين لماي تشير لنجاتها من اقتراع سحب الثقة

أفادت مؤشرات، اعتمدت على تصريحات لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حصلت على دعم 185 على الأقل من النواب المحافظين وهو ما يكفي لنجاتها من اقتراع بسحب الثقة من حكومتها، مقرر في وقت لاحق اليوم الأربعاء.



وماي في حاجة إلى دعم أغلبية ضئيلة من النواب المحافظين حتى تحافظ على موقعها كرئيسة للوزراء، أي بحد أدنى دعم 158 نائبا من المحافظين من إجمالي 315 نائبا. ومن المقرر إجراء الاقتراع السري اليوم، لكن معلقين سياسيين بريطانيين قالوا إن بعض النواب الذين أعلنوا دعمهم لماي ذكروا في أحاديث خاصة أنهم سيصوتون ضدها.



واعتمد أحدث إحصاء لرويترز على تصريحات لوسائل الإعلام البريطانية والصحف المحلية وحسابات أعضاء البرلمان على تويتر وفيسبوك.