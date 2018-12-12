يلا شوت realmadried بث مباشر ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

يلا شوت liverpool بث مباشر ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

بث مباشر ريال مدريد وسسكا موسكو ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، جمعهم من 5 مباريات، حقق الفوز في 4 وخسر مرة واحدة، وأكد الملكي تأهله لدور 16 من دوري الأبطال، هو وروما الإيطالي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويعمل مدرب الملكي سانتياجو سولاري على النهوض بالفريق والوصول إلى أقوى مستوى، قبل الإجازة الشتوية لكي يكون مستعداً لخوض غمار البطولات وهو بأفضل حال، كما يحتل ريال مدريد المركز الرابع في الليجا برصيد 26 نقطة، متأخراً بنقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد وإشبيلية.

يلا شوت liverpool بث مباشر ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH





على الجهة الأخرى، يخوض سيسكا موسكو مباراة ريال مدريد اليوم، وهو في المركز الثالث في الدوري الروسي برصيد 30 نقطة، فهو يؤدي جيداً على المستوى المحلي، ويسعى سسكا إلى تقديم أفضل ما لديه في سانتياجو برنابيو، لأنه تبقى له فرصه في التأهل إلى الدوري الأوروبي، حيث يقبع الفريق في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساوياً مع فيكتوريا بلزن التشيكي، في حال خسارته، سوف تكون له أفضلية الأهداف، والخروج بنتيجة الفوز أو التعادل لضمان الوصول لبطولة اليوروبا ليغ.

يلا شوت liverpool بث مباشر ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH





سيكون موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو مباشرة على الهواء في دوري أبطال أوروبا اليوم في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر وفلسطين، الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، وسيتم نقل اللقاء عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت HD 1 القطرية الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا، حيث سيتولى التعليق على مجرياتها المعلق المصري علي محمد علي.

يلا شوت liverpool بث مباشر ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH



