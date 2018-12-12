مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

لقى سائق مصرعه وأصيب 4 آخرون إثر انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها بالطريق الزراعي أمام قرية المحرص بمركز ملوي جنوب المنيا.



كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء مجدي عامر مدير المباحث بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق ملوي الزراعي أمام قرية المحرص.



وعلى الفور انتقل المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ملوي والرائد أحمد رأفت معاون المباحث حيث تبين انقلاب السيارة رقم 153912 ملاكي قادمة من بحري ومتجهة إلى قبلي بقيادة طلعت محمد 50 سنة مما أسفر عن مصرعه وإصابة 4 آخرين كانوا بصحبته.



وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل المصابين والمتوفي لمستشفي ملوي العام وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.