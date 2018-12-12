القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
محافظات
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:17 م

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

مصرع وإصابة 5 أشخاص
المنيا نجلاء فتحي
dostor.org/2433600

لقى سائق مصرعه وأصيب 4 آخرون إثر انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها بالطريق الزراعي أمام قرية المحرص بمركز ملوي جنوب المنيا. 

كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء مجدي عامر مدير المباحث بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق ملوي الزراعي أمام قرية المحرص. 

وعلى الفور انتقل المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ملوي والرائد أحمد رأفت معاون المباحث حيث تبين انقلاب السيارة رقم 153912 ملاكي قادمة من بحري ومتجهة إلى قبلي بقيادة طلعت محمد 50 سنة مما أسفر عن مصرعه وإصابة 4 آخرين كانوا بصحبته.

وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل المصابين والمتوفي لمستشفي ملوي العام وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ أقل من شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ أقل من شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ أقل من شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ أقل من شهرين

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أقل من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

الآن

"مميش": 5 مليارات و600 مليون دولار عائدات قناة السويس خلال عام

السيسى يتسلم دعوة من الرئيس الإيفوارى لزيارة كوت ديفوار

نقابة الصحفيين تكرم صحفي "الدستور" عن تحقيق "تهريب الصقور"

محكمة الاتحاد الأوروبى ترفض تظلم مبارك

ads
الأكثر قراءة

محمد صلاح ينشر صورًا توثق ليلة الإطاحة بـ"نابولي"

أخت تقتل شقيقها في بني سويف وتستولي على 10 آلاف جنيه

"فيفا" يوقف رئيس الاتحاد الأفغاني 90 يومًا

السعودية تعلن تأسيس كيان لدول البحر الأحمر

ألبومات الصور

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

محمد صلاح ينشر صورًا توثق ليلة الإطاحة بـ"نابولي"

أخت تقتل شقيقها في بني سويف وتستولي على 10 آلاف جنيه

"فيفا" يوقف رئيس الاتحاد الأفغاني 90 يومًا

السعودية تعلن تأسيس كيان لدول البحر الأحمر

كشكول

الأزهر يشكر طلاب العلوم الإسلامية على صورتهم المشرفة ويشاركهم بملتقى كبار العلماء

الإسكندرية الأزهرية الثالثة بمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية فتيات

البحيرة الأزهرية تبدأ فعاليات البرنامج التدريبى التربوى لـ180 مُعلم

الفيوم الأزهرية تختار أعضاء كنترول الشهادة الإبتدائية

جامعة الأزهر تفصل 3 أطباء من الماجستير بسبب التزوير

الأمصار

الفنان تامر حسني يفوز بجائزة "أفضل فنان في الشرق الأوسط"

"منورة" و"رمز تدمير الثقافة".. نشطاء يعلقون على صورة سوزان مبارك

"سبيشيال وان".. صلاح يختطف لقب مورينيو

بعد فشل المفاوضات.. "السترات البيضاء" تملأ محافظات تونس

عاصر الحقبة العثمانية.. رحيل أخر المشاركين في توحيد السعودية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

3 عوامل تتوقف عليها معدل مرات الاستحمام بالأسبوع

مقتل 5 وإصابة 9 فى انفجار ألعاب نارية بالمكسيك (فيديو)

"دراكولا".. نمل متوحش صاحب أسرع فك حيوان في العالم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

تضاعف الولادات القيصرية في المستشفيات الخاصة بالبرتغال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎