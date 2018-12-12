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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:14 م

البنزرتي ينفرد بالصدارة والمنستيري يحقق فوزه الأول في دوري تونس

البنزرتي ينفرد بالصدارة
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استفاد البنزرتي من غياب الصفاقسي لينفرد بصدارة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم رغم تعادله 1-1 مع مستضيفه نجم المتلوي اليوم الأربعاء.

وافتتح أحمد بن صالح التسجيل لأصحاب الضيافة قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول لكن صديق الماجري أدرك التعادل للبنزرتي قبل ثلاث دقائق على النهاية ليقوده للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم.

ورفع البنزرتي رصيده إلى 26 نقطة من 12 مباراة في الصدارة بفارق نقطة عن الصفاقسي المنشغل ببداية مشواره في كأس الاتحاد الافريقي.

كما رفع نجم المتلوي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن.

وقال عفوان الغربي مدرب نجم المتلوي "كنا الفريق الأفضل على جميع المستويات من استحواذ على الكرة وصناعة للفرص لكن افتقدنا الفاعلية أمام المرمى".

وأضاف "كان بوسعنا حصد العلامة الكاملة لكن للأسف خسرنا نقطتين".

وأحرز حسن المسعدي ثلاثة أهداف ليقود الاتحاد المنستيري لتحقيق انتصاره الأول في الموسم باكتساح ضيفه اتحاد تطاوين 4-صفر.

تقدم المسعدي من ركلة جزاء في الدقيقة 36 ثم أحرز علي العمري الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق.

وعاد المسعدي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 59 قبل أن يكمل الرباعية بعد عشرة دقائق ليضع حدا لسلسلة النتائج المتواضعة للمنستيري هذا الموسم.

وقال الأسعد الدريدي مدرب الاتحاد المنستيري "حققنا أول انتصار بعد انتظار طويل.. كان الأداء جيدا في السابق لكن مشكلتنا تكمن في كيفية إنهاء الهجمات".

وأضاف "حصد اللاعبون ثمار جهودهم ونأمل أن يكون الانتصار بداية جديدة وسنسعى لتأكيد ذلك في المباراة المقبلة".

وأحرز المهاجم طارق القوضاعي هدفا في الشوط الثاني ليعيد حمام الأنف إلى درب الانتصارات بفوز صعب 1-صفر على ضيفه الملعب القابسي.

ويتساوى حمام الأنف مع الملعب القابسي والافريقي برصيد 11 نقطة في المركز التاسع.

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