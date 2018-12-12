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بث لايف online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Real Madrid فى دوري ابطال اوروبا اليوم

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بث لايف online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Real Madrid فى دوري ابطال اوروبا اليوم
يخوض نادي ريال مدريد اليوم مباراة تحصيل حاصل بالنسبة له أمام سسكا موسكو في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعبه سانتياجو برنابيو. 

ويسعى "سانتياجو سولاري" المدير الفني للنادي الإسباني بتحقيق نتيجة إيجابية على الرغم من ضمان التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة القارية، لكن على الجانب الآخر، يحلم المنافس الروسي بتحقيق الفوز في المباراة وتكرار إنجاز مباراة الذهاب في موسكو والفوز بهدف نظيف.

سسكا موسكو لديه فرصة في التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي إذا سقط فيكتوريا بلزن التشيكي صاحب المركز الثالث والذي يمتلك نفس رصيده 4 نقاط ولكن يتفوق عليه بفارق الأهداف في الهزيمة بمباراته أمام روما، ونجح العملاق الروسي في الفوز أو التعادل على الأقل.

التشكيل المتوقع لريال مدريد في مباراة سسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا
كورتوا، كارفاخال، فاران، راموس، مارسيلو، مودريتش، يورينتي، إيسكو، فاسكيز، بنزيما، بيل.

التشكيل المتوقع لسسكا موسكو في مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
أكنيفيف، ناباكين، بيتشاو، مانوسون، فرنانديز، بيستروفيتش، اولياكوف، شينيكوف، سيجردسون، شالوف، فالسيتش.

موعد مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا
تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق مساءاً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وسسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا
اختارت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، شاشة قناة "Bein Sports HD1" لتبث عليها مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو.

معلق مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا
أسندت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية تعليق المباراة بين ريال مدريد وسسكا موسكو للمعلق المصري "علي محمد علي".
بث لايف online .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Real Madrid فى دوري ابطال اوروبا اليوم

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