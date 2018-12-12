مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)

ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر دوري ابطال اوروبا 2018-2019 الجولة السادسة المجموعة السابعة دور ال 32 , في اطار مباريات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لحساب المجموعة السابعة سنكون علي موعد مع مباراة ريال مدريد الاسباني وسيسكا موسكو في لقاء سيقام علي ملعب البرنابيو.

ريال مدريد يسعي لتحقيق الانتصار وختام مبارياته في المجموعات بشكل قوي امام خصم عنيد مثل الفريق الروسي , المباراة ستكون ترفيهية للفريق الملكي بعد ضمان بطاقة صعوده للدور القادم في مواصلة سعي الفريق الملكي في رحلته نحو اللقب الرابع عشر التاريخي واللقب الرابع علي التوالي من أجل مواصلة السيطرة والهيمنة علي القارة الاوروبية.





المباراة ستكون قوية وهامة للفريق الملكي امام سيسكا موسكو من أجل تقديم نتيجة طيبة في ختام مشواره في دور المجموعات , ريال مدريد سيدخل بتشكيل مدمج فيه العناصر البديلة مع العناصر الاساسية فالفريق الملكي لا يرغب في تحقيق الخسارة علي ملعبه وسيسعي لتحقيق الانتصار والفوز بالثلاث نقاط الاخيرة له في دور المجموعات.