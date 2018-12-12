بين سبورت LIVE | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم بث مباشر يلا شوت

أنهى فريق ريال مدريد، تحضيراته لخوض مواجهة سسكا موسكو، غدًا الأربعاء، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بين سبورت LIVE | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم بث مباشر يلا شوت





وتدرب الثنائي مارسيلو وتوني كروس مع المجموعة اليوم الثلاثاء، ولكن لا زالت هناك شكوك حول مشاركتهما في المباراة، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

بين سبورت LIVE | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم بث مباشر يلا شوت





وارتدى كروس ضمادة على ركبته اليمنى، بينما يواصل مارسيلو تعافيه لتجنب تعرضه لانتكاسة جديدة على مستوى العضلات.

بين سبورت LIVE | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم بث مباشر يلا شوت





وأشارت الصحيفة، إلى أن سولاري لا ينوي المخاطرة بالثنائي في مباراة ليس لها أهمية كبيرة للفريق، خاصًة وأنه يحتاج للاعبين في كأس العالم للأندية.

بين سبورت LIVE | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم بث مباشر يلا شوت





واستمر ماريانو دياز، ريجيلون وناتشو في التعافي، وعمل البرازيلي كاسيميرو بشكل منفرد على العشب.

بين سبورت LIVE | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم بث مباشر يلا شوت





ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف روما، وحسم الثنائي تأهله إلى دور الـ16.

بين سبورت LIVE | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم بث مباشر يلا شوت