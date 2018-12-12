يلا شوت - Bein Sport - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم بث مباشر HD بث حي .. مشاهدة مباراه ريال مدريد وسسكا موسكو مباشر

أنهى فريق ريال مدريد، تحضيراته لخوض مواجهة سسكا موسكو، غدًا الأربعاء، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يلا شوت - Bein Sport - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم بث مباشر HD بث حي .. مشاهدة مباراه ريال مدريد وسسكا موسكو مباشر





وتدرب الثنائي مارسيلو وتوني كروس مع المجموعة اليوم الثلاثاء، ولكن لا زالت هناك شكوك حول مشاركتهما في المباراة، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

يلا شوت - Bein Sport - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم بث مباشر HD بث حي .. مشاهدة مباراه ريال مدريد وسسكا موسكو مباشر





وارتدى كروس ضمادة على ركبته اليمنى، بينما يواصل مارسيلو تعافيه لتجنب تعرضه لانتكاسة جديدة على مستوى العضلات.

يلا شوت - Bein Sport - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم بث مباشر HD بث حي .. مشاهدة مباراه ريال مدريد وسسكا موسكو مباشر





وأشارت الصحيفة، إلى أن سولاري لا ينوي المخاطرة بالثنائي في مباراة ليس لها أهمية كبيرة للفريق، خاصًة وأنه يحتاج للاعبين في كأس العالم للأندية.





واستمر ماريانو دياز، ريجيلون وناتشو في التعافي، وعمل البرازيلي كاسيميرو بشكل منفرد على العشب.

يلا شوت - Bein Sport - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم بث مباشر HD بث حي .. مشاهدة مباراه ريال مدريد وسسكا موسكو مباشر





ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف روما، وحسم الثنائي تأهله إلى دور الـ16.

يلا شوت - Bein Sport - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم بث مباشر HD بث حي .. مشاهدة مباراه ريال مدريد وسسكا موسكو مباشر