قتلى وجرحى فى قصف حوثى على قرية النخيل بالحديدة

أفادت مصادر إعلامية يمنية، اليوم الأربعاء، بأن ميليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون منازل المدنيين في قرية النخيل بمحافظة الحديدة، في إطار انتهاكاتها بحق المدنيين في المحافظة.



وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية الحدث"، إن قصف الميليشيات أسفر عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بالمنازل التي تم استهدافها بشكل عشوائي فيما تعرضت منازل أخرى لتدمير كلي.



وأشار الجيش اليمني، إلى أن انتهاكات الميليشيات أجبرت سكان قرية النخيل على النزوح، ومعظمهم من النساء والأطفال والمسنين.



وتواصل الميليشيات تهجير سكان الأحياء في محافظة الحديدة، وقد أجبرت سكان حي الزهور على ترك منازلهم التي تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن لأسلحتها.

