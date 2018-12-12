العاهل الأردنى يبحث مع رئيس وزراء بلجيكا العلاقات الثنائية

أكد رئيس وزراء بلجيكا، حرص بلاده على دعم الأردن؛ تقديرًا لجهوده فى تحقيق الأمن والاستقرار.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني عقد جلسة مباحثات في بروكسل، مع رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل؛ لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتحديات التى تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وأزمة اللجوء السورى على الاقتصاد الأردني.



وأكد العاهل الأردنى، ضرورة تكثيف الجهود الدولية المستهدفة تحريك عملية السلام، استنادًا إلى حل الدولتين وبما يفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



من جانبه، أشاد رئيس وزراء بلجيكا بجهود الأردن الكبيرة فى استضافة اللاجئين السوريين.

