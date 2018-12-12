القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
الكابتن
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:29 م

منتخب مصر للكرة الشاطئية يخسر من نيجيريا فى نصف نهائى أمم إفريقيا

منتخب مصر للكرة الشاطئية
أ ش أ
dostor.org/2433485

حرم منتخب نيجيريا، منتخب مصر من التأهل إلى كأس العالم للكرة الشاطئية، بعد أن خطف فوزًا قاتلًا، بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بشرم الشيخ.

تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب عزيز أبو، وأضاف أدمز تايو الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، ونجح مصطفى صاصا في تقليص الفارق، وأحرز الهدف الأول لمنتخب مصر فى الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الثانى، أدرك هيثم كوستا التعادل للفراعنة، وعاد المنتخب النيجيرى للتقدم من جديد في الدقيقة السابعة عن طريق إيميكا أوجبونا، وأضاف عزيز أبو، الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة، وشهدت الدقيقة التاسعة إهدار المنتخب المصرى ركلة جزاء، قبل أن يحرز مصطفى سمير الهدف الثالث، ويقلص الفارق من جديد، لينتهى الشوط الثاني بتقدم النيجيريين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وفى بداية الشوط الثالث، سجل عزيز أبو، الهدف الخامس لنيجيريا، وعاد مصطفى سمير ليزيد هدفًا لمصر في الدقيقة الثالثة، وفي الدقيقة الخامسة نجح محمد عبدالنبي فى إدراك التعادل للفراعنة، من ركلة جزاء، وتقدم منتخب نيجيريا من جديد في الدقيقة السابعة عن طريق عزيز أبو.

ونجح محمد عبدالنبى فى إدراك التعادل لمصر بهدف رائع في الدقيقة العاشرة، وقبل نهاية المباراة بعشرين ثانية خطف منتخب نيجيريا هدف الفوز، لتنتهي المباراة بفوز النسور بسبعة أهداف مقابل ستة.

ويلتقى منتخب مصر مع الخاسر من مباراة المغرب والسنغال، لتحديد المركزين الثالث والرابع، يوم الجمعة المقبل، بينما يلعب منتخب نيجيريا مع الفائز منهما فى نهائي البطولة في نفس اليوم، حيث يصعد كلاهما لنهائيات كأس العالم في باراجواي 2019.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli

منذ حوالي 23 ساعة

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا

الآن

وزير الخارجية يشدد على ضرورة التعاون بين دول البحر الأحمر

مصر تعرض فرص الاستثمار الزراعي في معرض "سيال" بالإمارات

"المترو".. وجهة المنتحرين: 12 حالة وفاة خلال 3 شهور

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ3 من تجار الحشيش

ads
الأكثر قراءة

أخت تقتل شقيقها في بني سويف وتستولي على 10 آلاف جنيه

شاب يصعق شقيقته بالكهرباء حتى الموت بمساعدة عمه في إمبابة

استثمارات سعودية في الدقهلية.. مصنع للدواء وفندق 5 نجوم ومول

البرازيل تنشر فيديو مجزرة كنيسة "كامبيناس"

ألبومات الصور

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

أخت تقتل شقيقها في بني سويف وتستولي على 10 آلاف جنيه

شاب يصعق شقيقته بالكهرباء حتى الموت بمساعدة عمه في إمبابة

استثمارات سعودية في الدقهلية.. مصنع للدواء وفندق 5 نجوم ومول

البرازيل تنشر فيديو مجزرة كنيسة "كامبيناس"

كشكول

رئيس المنوفية الأزهرية: طلاب الإبتدائية هم مستقبل التعليم

يوسف عامر: الأزهر يعكف على تطوير الفكر الديني وإثراء الحركةَ الثقافيةَ

«المعلمين» تتبنى مطالب المشرفين الإجتماعيين

«مسلم» : عملية الوعي في تتراجع في الآونة الأخيرة

«ثابت»: التعليم يستطيع النقل وتطوير العقل

الأمصار

"منورة" و"رمز تدمير الثقافة".. نشطاء يعلقون على صورة سوزان مبارك

"سبيشيال وان".. صلاح يختطف لقب مورينيو

بعد فشل المفاوضات.. "السترات البيضاء" تملأ محافظات تونس

عاصر الحقبة العثمانية.. رحيل أخر المشاركين في توحيد السعودية

اقتحام مقر رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

"جوجل" يكشف الأكثر بحثا في 2018.. "صلاح" في المقدمة و"رمضان" يتراجع

حقق هدفك.. بهذه الطرق يمكنك مقابلة نجمك المفضل

"The Jackbox Party Quintpack" الجمهور يساهم في الفوز والخسارة

مباريات
الصحة

تضاعف الولادات القيصرية في المستشفيات الخاصة بالبرتغال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎