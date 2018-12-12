منتخب مصر للكرة الشاطئية يخسر من نيجيريا فى نصف نهائى أمم إفريقيا

حرم منتخب نيجيريا، منتخب مصر من التأهل إلى كأس العالم للكرة الشاطئية، بعد أن خطف فوزًا قاتلًا، بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بشرم الشيخ.



تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب عزيز أبو، وأضاف أدمز تايو الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، ونجح مصطفى صاصا في تقليص الفارق، وأحرز الهدف الأول لمنتخب مصر فى الدقيقة التاسعة.



وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الثانى، أدرك هيثم كوستا التعادل للفراعنة، وعاد المنتخب النيجيرى للتقدم من جديد في الدقيقة السابعة عن طريق إيميكا أوجبونا، وأضاف عزيز أبو، الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة، وشهدت الدقيقة التاسعة إهدار المنتخب المصرى ركلة جزاء، قبل أن يحرز مصطفى سمير الهدف الثالث، ويقلص الفارق من جديد، لينتهى الشوط الثاني بتقدم النيجيريين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.



وفى بداية الشوط الثالث، سجل عزيز أبو، الهدف الخامس لنيجيريا، وعاد مصطفى سمير ليزيد هدفًا لمصر في الدقيقة الثالثة، وفي الدقيقة الخامسة نجح محمد عبدالنبي فى إدراك التعادل للفراعنة، من ركلة جزاء، وتقدم منتخب نيجيريا من جديد في الدقيقة السابعة عن طريق عزيز أبو.



ونجح محمد عبدالنبى فى إدراك التعادل لمصر بهدف رائع في الدقيقة العاشرة، وقبل نهاية المباراة بعشرين ثانية خطف منتخب نيجيريا هدف الفوز، لتنتهي المباراة بفوز النسور بسبعة أهداف مقابل ستة.



ويلتقى منتخب مصر مع الخاسر من مباراة المغرب والسنغال، لتحديد المركزين الثالث والرابع، يوم الجمعة المقبل، بينما يلعب منتخب نيجيريا مع الفائز منهما فى نهائي البطولة في نفس اليوم، حيث يصعد كلاهما لنهائيات كأس العالم في باراجواي 2019.

