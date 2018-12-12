القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
مصر
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:27 م

السيسي يتسلم دعوة من الرئيس الإيفواري لزيارة كوت ديفوار

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
dostor.org/2433482

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، دانيال كابلان دينكان نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار، وذلك على رأس وفد يضم وزير التجارة والصناعة، ووزير الاقتصاد والمالية، ومدير مكتب رئيس جمهورية كوت ديفوار، وبحضور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

تسلّم الرئيس السيسي، اليوم، من نائب رئيس كوت ديفوار رسالة خطية من الرئيس الإيفواري الحسن واتارا؛ تضمنت دعوة الرئيس السيسي لزيارة كوت ديفوار، في إطار تعزيز ودعم العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري.

وأشاد نائب رئيس كوت ديفوار بالدور الفاعل الذي تقوم به مصر على الصعيد الأفريقي، مثمنًا استضافة مصر للعديد من المنتديات والفعاليات الأفريقية، ومن بينها المعرض الأفريقي للتجارة البينية، ومؤتمر وزراء التجارة الأفارقة، بالإضافة لمنتدى أفريقيا 2018، مثنيًا على ما تمثله تلك الفعاليات من نماذج ناجحة للتفاعل بين الدول الأفريقية والتعرف على أفضل السبل لتعزيز الاستثمار والتجارة بالقارة.

ومن جانبه، رحب الرئيس بالوفد الإيفواري رفيع المستوى الذي يزور مصر للمشاركة في فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية المنعقد حاليًا بالقاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبرالجاري، وطلب الرئيس نقل تحياته للرئيس الإيفوارى، الحسن واتارا، مرحبًا بالدعوة لزيارة كوت ديفوار ومؤكدًا الحرص على تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

وأعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بعلاقات الأخوة والصداقة مع كوت ديفوار وحرص مصر على تنميتها في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيفواري الشقيقين.

وأن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، وكذلك تدعيم أنشطة الشركات المصرية بالسوق الإيفواري، بالإضافة إلى تطوير التعاون مع الأشقاء في كوت ديفوار في مجال بناء القدرات وتحديث قواعد البيانات وتطوير البنية التحتية.

كما اتفق الجانبان على بدء الإعداد الجيد على مستوى كبار المسئولين تمهيدًا لعقد اللجنة المشتركة خلال العام المقبل، سعيًا لتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين.

وعلى جانب آخر، عبر الرئيس خلال اللقاء عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لكوت ديفوار خلال رئاستها الحالية لمجلس الأمن الدولي وتمثيلها للقارة الأفريقية بالمجلس على النحو المأمول والدفاع عن قضاياها ومصالحها.

و أعرب نائب رئيس كوت ديفوار عن تطلع بلاده لمزيد من تفعيل أطر التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة التي تشهد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، مؤكدًا تطلع كوت ديفوار للعمل مع مصر خلال العام المقبل لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا والتي تتطلب تضافر الجهود الافريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات الاتحاد الأفريقي والعمل الأفريقي المشترك، مؤكدًا حرص الرئيس الإيفواري على التنسيق الوثيق مع الرئيس حول مختلف الموضوعات الدولية والإقليمية فيما يخص الاتحاد الافريقي وسبل تسوية الأزمات والنزاعات في أفريقيا.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ 4 أيام

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ 6 أيام

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ اسبوع

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ اسبوع

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ اسبوع

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

الآن

وزير الخارجية يشدد على ضرورة التعاون بين دول البحر الأحمر

مصر تعرض فرص الاستثمار الزراعي في معرض "سيال" بالإمارات

"المترو".. وجهة المنتحرين: 12 حالة وفاة خلال 3 شهور

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ3 من تجار الحشيش

ads
الأكثر قراءة

أخت تقتل شقيقها في بني سويف وتستولي على 10 آلاف جنيه

شاب يصعق شقيقته بالكهرباء حتى الموت بمساعدة عمه في إمبابة

استثمارات سعودية في الدقهلية.. مصنع للدواء وفندق 5 نجوم ومول

البرازيل تنشر فيديو مجزرة كنيسة "كامبيناس"

ألبومات الصور

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

أخت تقتل شقيقها في بني سويف وتستولي على 10 آلاف جنيه

شاب يصعق شقيقته بالكهرباء حتى الموت بمساعدة عمه في إمبابة

استثمارات سعودية في الدقهلية.. مصنع للدواء وفندق 5 نجوم ومول

البرازيل تنشر فيديو مجزرة كنيسة "كامبيناس"

كشكول

رئيس المنوفية الأزهرية: طلاب الإبتدائية هم مستقبل التعليم

يوسف عامر: الأزهر يعكف على تطوير الفكر الديني وإثراء الحركةَ الثقافيةَ

«المعلمين» تتبنى مطالب المشرفين الإجتماعيين

«مسلم» : عملية الوعي في تتراجع في الآونة الأخيرة

«ثابت»: التعليم يستطيع النقل وتطوير العقل

الأمصار

"منورة" و"رمز تدمير الثقافة".. نشطاء يعلقون على صورة سوزان مبارك

"سبيشيال وان".. صلاح يختطف لقب مورينيو

بعد فشل المفاوضات.. "السترات البيضاء" تملأ محافظات تونس

عاصر الحقبة العثمانية.. رحيل أخر المشاركين في توحيد السعودية

اقتحام مقر رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

"جوجل" يكشف الأكثر بحثا في 2018.. "صلاح" في المقدمة و"رمضان" يتراجع

حقق هدفك.. بهذه الطرق يمكنك مقابلة نجمك المفضل

"The Jackbox Party Quintpack" الجمهور يساهم في الفوز والخسارة

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

تضاعف الولادات القيصرية في المستشفيات الخاصة بالبرتغال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎