"الوطنى الفلسطينى": حملات التحريض ضد "عباس" ترجمة لتهديد القيادة

حذّر المجلس الوطني الفلسطيني، من نتائج حملات التحريض الإسرائيلية التي تستهدف حياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بسبب ثباته على مواجهة كل من يحاول المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وأكد المجلس فى - بيان صادر عنه ونشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء - أن تلك الحملات التي أطلقها المستوطنون الذين تقودهم حكومة نتنياهو لاغتيال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، هى ترجمة للغة التهديد والوعيد والضغط السياسي والاقتصادي والميداني الذى يُمارس على قيادة الشعب الفلسطينى.



وأضاف، أن الشعب الفلسطيني له كامل الحق فى التصدى لهذا الإرهاب والتهديد دفاعًا عن حقوقه وكرامته، مطالبًا بسرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزى الفلسطينى التى تؤكد أن علاقة شعب فلسطين بالاحتلال الإسرائيلى كانت ولا تزال وستبقى علاقة صراع حتى نيل كل حقوقه في الحرية والاستقلال.