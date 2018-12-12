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حوادث
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:26 م

تجديد حبس متهمين بسرقة 900 ألف جنيه من سيارة ببدر

تجديد حبس متهمين
داليا عبد الباسط
dostor.org/2433480

قرر قاضي جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لسرقتهم 900 ألف جنيه من سيارة صاحب مصنع، بدائرة قسم شرطة بدر.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على مرتكبي واقعة سرقة مبلغ 900 ألف جنيه من سيارة صاحب مصنع رخام بدائرة قسم شرطة بدر، واعترفوا بتتبعهما المجني عليه عقب خروجه من فرع أحد البنوك وسرقته، وتم إحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق.

وتفاصيل الواقعة بدأت مع تلقي رجال مباحث قسم شرطة بدر، بلاغا من صاحب مصنع رخام باكتشافه كسر زجاج سيارته، وسرقة مبلغ 900 ألف جنيه، أثناء توقفها أمام جهاز مدينة بدر.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود.أ.ع" 44 سنة، عاطل، و"فتحى.ع.م" 52 سنة، عاطل.

ومن خلال الأكمنة والتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بتتبعهما للمجنى عليه عقب خروجه من فرع أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم، وبحوزته حقيبة بداخلها المبلغ المالى وتركه السيارة بمحل الواقعة، وكسر الأول زجاج السيارة، واستوليا على المبلغ وهربا، وبإرشادهما تم ضبط سيارتين ملاكى "إحداهما مُستخدمة في ارتكاب الواقعة، والأخرى قام الأول بشرائها من متحصلات السرقة"، وإيداع باقي المبلغ بأحد البنوك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق

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