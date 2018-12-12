نقابة الصحفيين تكرم صحفي "الدستور" عن تحقيق "تهريب الصقور"

أعلنت نقابة الصحفيين، عن أسماء الفائزين بجوائز التميز الصحفى ٢٠١٧، كما أعلنت تكريم الزميل شبعان بلال بشهادة تقدير عن تحقيقه "مافيا تهريب الصقور المصرية إلى قطر" المنشور فى جريدة "الدستور".



وكشف الصحفي خلال التحقيق، عن أسرار تجارة صيد الصقور التى يقوم عليها عدد من كبار التجار، بالتعاون مع أثرياء خليجيين لتهريبها، بالمخالفة لقانون البيئة الذى يجرم هذه النوعية من الصيد.



لقراءة التحقيق:

https://www.dostor.org/1312815?fbclid=IwAR3E39HjB4H9-DQTBEmOTb9n-NdYc_41udb8UufhLwfNJBALoWOqm-UxviY