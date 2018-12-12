الاسطورة.. مشاهدة مباراة يال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء 5-12-2018 رابط يوتيوب ماتش يال مدريد ضد سسكا موسكو بجودة عالية HD بدون تقطيع

ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر دوري ابطال اوروبا 2018-2019 الجولة السادسة المجموعة السابعة دور ال 32 , في اطار مباريات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لحساب المجموعة السابعة سنكون علي موعد مع مباراة ريال مدريد الاسباني وسيسكا موسكو في لقاء سيقام علي ملعب البرنابيو.













ريال مدريد يسعي لتحقيق الانتصار وختام مبارياته في المجموعات بشكل قوي امام خصم عنيد مثل الفريق الروسي , المباراة ستكون ترفيهية للفريق الملكي بعد ضمان بطاقة صعوده للدور القادم في مواصلة سعي الفريق الملكي في رحلته نحو اللقب الرابع عشر التاريخي واللقب الرابع علي التوالي من أجل مواصلة السيطرة والهيمنة علي القارة الاوروبية.





المباراة ستكون قوية وهامة للفريق الملكي امام سيسكا موسكو من أجل تقديم نتيجة طيبة في ختام مشواره في دور المجموعات , ريال مدريد سيدخل بتشكيل مدمج فيه العناصر البديلة مع العناصر الاساسية فالفريق الملكي لا يرغب في تحقيق الخسارة علي ملعبه وسيسعي لتحقيق الانتصار والفوز بالثلاث نقاط الاخيرة له في دور المجموعات.

مباراة ريال مدريد مباشر اليوم.

دوري أبطال اوروبا 2018-2019

دور المجموعات

المجموعة السابعة

الجولة السادسة

استاد السانتياجو برنابيو





يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018.

الساعة 18:55 مساءا بتوقيت مصر.

الساعة 19:55 مساءا بتوقيت السعودية والعراق وسوريا.