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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:17 م

البرازيل تنشر فيديو مجزرة كنيسة "كامبيناس"

البرازيل تنشر فيديو
نورهان شوقي
dostor.org/2433472

تداولت عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية مقطع الفيديو الخاص بالحادث الأليم الذي وقع ظهر أمس الثلاثاء بكنيسة ميتروبوليتان بمدينة كامبيناس البرازيلية، والذي قُتل على إثره أربعة أشخاص وإنتحار منفذ الهجوم.

وبحسب ما نشرته صحيفة "إنفو باي" الأرجنتينية، فقد شهدت كنيسة ميتروبوليتان ضاحية مدينة ساو باولو، هجومًا من قبل أحد المسلحين وبحوزته قنبلة ومسدس، راح ضحيته أربعة قتلى ممن كانوا يحضورن القدام ومن ثم قام المتهم بالإنتحار أمام المذبح وثلاثة مصابين وحتي الأن لم تعلن الحكومة البرازيلية عن أي بيانات شخصية تكشف عن هوية مرتكب الحادث.

وتداول عدد من مسخدمي التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت مقطع فيديو إلُقط بواسطة كاميرات المراقبة داخل الكنيسة، حيث أفاد الشهود ممن تواجدوا بمحيط مسرح الجريمة بسما دوي 30 طلقة نارية داخل الكنيسة خلال القداس.

البرازيل تنشر فيديو مجزرة كنيسة "كامبيناس"
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