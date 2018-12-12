يلا شوت يوتيوب .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر اليوم .. كورة لايف Yalla Shoot | كورة اون لاين | كورة ستار

القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:14 م

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يستضيف فريق ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، فريقو سسكا موسكو الروسي، وذلك ضمن مباريات الجولة الختامية للمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام علي ملعب سانتياجو برنابيو.
يدخل ريال مدريد لقاء اليوم متأهلا لدور الـ16 برصيد 12 نقطة، ويأتي روما برصيد 9 نقاط وضمن التأهل مع الريال أيضًا،، فيما يحل فريق سسكا موسكو ثالثا برصيد 4 نقاط، وفريق فيكتوريا بلزن رابعا برصيد 4 نقاط.



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