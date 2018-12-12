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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:09 م

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سيكون ريال مدريد في مهمة من أجل مصالحة جماهيره عندما يستضيف سسكا موسكو في المباراة الأخيرة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بينما سيحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على فالنسيا لم يتعرض مانشستر يونايتد لأي هزيمة على الإطلاق أمام فالنسيا.
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يسعى ريال مدريد في هذه المواجهة لمصالحة جماهيره بعد الفترة الصعبة التي عاشها الفريق مؤخرًا حيث سيكون من المهم الظفر بالنقاط الكاملة من ملعبه خاصة بعد أن ضمن التأهل متصدرًا لهذه المجموعة بينما يتمسك سسكا موسكو بفرصته الأخيرة من أجل استكمال مشواره الأوروبي ولكن في اليوروبا ليغ حيث أن:-

شاهد الآن رابط شغال: شاهد مباراة يال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار في دوري أبطال أوروبا اليوم

في حال حقق سسكا موسكو الفوز في هذه المباراة على ريال مدريد سيكون بذلك أول فريق ينجح في الانتصار على الميرينغي ذهابًا وإيابًا في دور المجموعة في ذات الموسم منذ يوفنتوس في موسم 2008/2009.

فشل ريال مدريد في تسجيل أي هدف في مباراة واحدة فقط ضمن آخر 33 خاضها في دوري أبطال أوروبا وكانت هذه المواجهة هي لقاء الذهاب الذي تعرض فيه للهزيمة بهدف نظيف أمام سسكا موسكو خارج الديار.
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حصد ريال مدريد 75 من أصل 81 نقطة ممكنة في آخر 27 مباراة خاضها على ملعبه في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حيث تعادل في 3 مواجهات فقط ولم يتعرض لأي هزيمة مطلقًا.
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يمتلك كريستيانو رونالدو 32 هدفًا ضمن آخر 100 هدف تم تسجيله على ملعب سانتياغو بيرنابيو في مباريات ريال مدريد.
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