kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة يال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | دوري ابطال اوروبا يلا شوت

يستضيف ريال مدريد الإسباني فريق سسكا موسكو الروسي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا «تشامبيونزليج».

kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة يال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | دوري ابطال اوروبا يلا شوت

ويقود الويلزي جاريث بيل تشكيل حامل اللقب المتوقع، ويعتمد الأرجنتيني سانتياجو سولاري على طريقة 4-3-3 ويتكون من:

kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة يال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | دوري ابطال اوروبا يلا شوت

حارس المرمى: كورتوا





خط الدفاع: كاربخال، راموس، فاران، مارسيلو





خط الوسط: يورينتي، مودريتش، سيبايوس





خط الهجوم: فازكيز، بيل، بنزيمة

kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة يال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | دوري ابطال اوروبا يلا شوت

وستنطلق المباراة في الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة، التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي، عبر قناة «بي إن سبورتس HD1»، ويتولى التعليق عليها المعلق المصري علي محمد علي.

kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة يال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | دوري ابطال اوروبا يلا شوت

وضمن ريال مدريد تصدر المجموعة السابعة، برصيد 12 نقطة، ولن تؤثر نتيجة المباراة على ترتيبه، بينما يملك سسكا موسكو 4 نقاط، ويبحث عن الانتصار من أجل التأهل إلى الدوري الأوروبي حال حسم المركز الثالث، ويقود المباراة تحكيميًا البرتغالي «أرتور سواريس دياز»