بدء فعاليات القافلة المائية بساحل سليم أسيوط

بدأت فاعليات القافلة المائية بمركزساحل سليم بأسيوط، والتي تنظمها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والتي تشمل سيارات كسح وأخرى للشرب ومعمل تحليل كاملا للرد علي شكاوي واستفسارات المواطنين.



وقدم فريق التوعية بالقافلة مجموعة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى التواصل مع المواطنين، والتعرف على ما يواجههم من مشكلات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى؛ كما تضمنت القافلة ندوات تثقيفية كالتى أقيمت بمدسة ساحل سليم الثانوية لغرس القيم السلوكية المثلى للتعامل مع المياه فى نفوس صناع المستقبل.



وقال المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن القافلة تأتي في إطار تطبيق سياسات الشركة الهادف الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتنمية الوعي الثقافى للمواطن بقضايا المياه، وتوجيه الممارسات الفعلية للمياه إلى مسارها الصحيح والذى يؤكد ضرورة ترشيد استهلاكها، وينفى افسادها بشتى الطرق.



وتستمر فعالية القافلة المائية لتقديم أنشطتها والتى ضمت خدمات طبية مقدمة كمساهمة من وزارة الصحة، إيمانًا بأهمية الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وما لها من تأثير فى تحقيق التنمية المجتمعية الحقيقية.



وأعلن الفريق التوعوي أن تم تدعيم القافلة المائية بسيارة مياه صالحة للشرب، وسيارة كسح، ومعمل كامل ومتنقل لتحليل عينات المياه وذلك للإطمئنان على جودتها، وسيارة أخرى نافورى لتسليك وتطهير غرف الصرف الصحي.



وأوضح أن القافلة المائية ستجوب مختلف مراكز المحافظة طبقًا لخطتها السنوية والتي تسعى من خلالها لبذل أي جهد يمكن من نيل رضا المواطنين.