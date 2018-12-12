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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:59 م

"القومى للسكان": عدد سكان مصر تضاعف 3 مرات منذ 1960

القومى للسكان: عدد
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2433458

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، إن عدد سكان مصر تضاعف 3 مرات منذ عام 1960، ففي 1960 كان عدد سكان مصر 26.1 مليون نسمة، وفي 1986 تضاعف العدد إلى 48.1 مليون، وفي 2006 تضاعف العدد إلى 72.8 مليون نسمة، حتى تضاعف العدد للمرة الثالثة خلال العام الجارى 2018 ليصل إلى 98 مليون نسمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر "دور المنظمات الأهلية في التصدى للمشكلة السكانية"، والذي عقد بمدينة دمنهور بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدد من ممثلي وزارات الصحة والتضامن والأوقاف وممثل عن الكنيسة بمحافظة البحيرة.

وأوضح "حسن" أن معدلات الإنجاب في مصر مرت بعدة تطورات، ففي 1980 بلغ معدل الإنجاب 5.3، وحدث تحسن كبير في معدل الإنجاب حتى وصل في عام 2000 إلى 3.5، وفي 2008 بلغ 3.0، وكان من المقرر وقتها أن يجرى المسح السكاني في 2012، وكان من المخطط له أن نصل بمعدل الإنجاب إلى 2.4 في 2012.

وأشار إلى أنه، وفقًا للاستراتيجية القومية للسكان 2015 - 2030، فإن المستهدف الوصول بمعدل الإنجاب من 3.5 إلى 2.4، وهو المستهدف الذي كنا نسعى إلى تحقيقه في 2012، أي أن المستهدف تأخر تحقيقه 18 عامًا أخرى.

وقال إن من معوقات حل مشكلة الزيادة السكانية الفهم الخاطئ للدين، وبالتالي فإن ما تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، من تدريب وتأهيل للدعاة على موضوعات المشكلة السكانية وبيان الرأي الصحيح للدين في مواجهتها‏ يعد من الحلول المهمة في مواجهة هذه المشكلة، ومواجهة فكر تنظيم الإخوان المتطرف في هذا الشأن.

"القومى للسكان": عدد سكان مصر تضاعف 3 مرات منذ 1960
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