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يصطدم فريق ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، بنظيره سسكا موسكو الروسي في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

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ويخوض الريال مباراته ضد سسكا موسكو متأهلاً بشكل رسمي إلى دور الـ16 بعد اعتلاء صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة عقب الفوز الذي حققه على روما بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، ويسعى لتأمين الصدارة بالانتصار على الفريق الروسي.

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ويأمل سانتياغو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد في استمرار سلسلة الانتصارات ضد سسكا موسكو بعد الفوز على فالنسيا وهويسكا بالدوري الإسباني، على الترتيب، والصعود إلى المركز الرابع بجدول مسابقة الليغا برصيد 26 نقطة متأخرًا بـ 5 نقاط عن المتصدر برشلونة برصيد 31 نقطة.

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على الجانب الآخر، يحل روما ضيفًا على فيكتوريا بلزن التشيكي في نفس التوقيت، بملعب “سترونكوفي” وفى يده أيضًا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي تشامبيونزليغ، حيث إنه يحتل وصافة المجموعة خلفًا لريال مدريد برصيد 9 نقاط.





يلا شوت حصري | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو كورة لايف اون لاين | يلا شوت الجديد جوال بدون تقطيع

موعد المباراة والقناة الناقلة





وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:55 بتوقيت القاهرة، 20:55 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق علي محمد علي.