السجن 3 سنوات لتاجر بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة تاجر ملابس بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار جابر عبد الحميد خليل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: بهجت عبد اللطيف، وطارق محمود حسن، وأمانة سر عمرو زكي.



تعود أحداث القضية لسنة 2017، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث جهاز الأمن الوطني، يفيد بالقبض على تاجر ملابس لاشتراكه في خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وكشفت التحريات قيام المتهم بإمداد التنظيم الإرهابي بمطبوعات تحوى مواد ترويجية لأغراض التنظيم، ضبطت بحوزته أثناء القبض عليه، بهدف القيام بأعمال عدائية وإرهابية.



وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق مع المتهم في حينه، وأحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.