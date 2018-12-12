البورصة تربح 8.6 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة فى ختام التعاملات، الأربعاء، فربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 8.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 732٫967 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب والعرب.



وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة «EGX 30» بنسبة 1.52%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 12856.8 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI»، لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 1.58%، وارتفع إلى مستوى 2114.6 نقطة.



كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.65%، وصعد إلى مستوى 673 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.79%، مسجلًا 1679.7 نقطة.