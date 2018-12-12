القاهرة : الأربعاء 12 ديسمبر 2018
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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:26 م

مودريتش ريال مدريد | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر اليوم يلا شوت

مودريتش ريال مدريد
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بث مباشر لمباراة الريال ضد سيسكا موسكو اليوم، حيث يواجه مساء اليوم فريق ريال مدريد الاسباني نظيره سيسكا موسكو الروسي، على أرضية ملعب "سانتياجو برنابييو، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا، ويبحث عشاق الكرة العالمية عن مشاهدة مباراة الريال ضد سيسكا موسكو اليوم بث مباشر,, مشاهدة مباراة الريال اليوم,, مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم,, مشاهدة مباراة الريال وسيسكا موسكو اليوم,, مشاهدة الريال اليوم,, مشاهدة الريال الان,, مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم,, مشاهدة ماتش الريال اليوم,, مشاهدة ماتش الريال ضد سيسكا موسكو,, بث مباشر لمباراة الريال اليوم,, بث مباشر مباراة الريال ضد سيسكا موسكو اليوم,, بث مباشر مباراة الريال اليوم,, بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو اليوم,, بث مباشر قناة بي ان سبورت 1,, بث مباشر قناة بي ان سبورت اليوم,, بث مباشر قناة بي ان سبورت مباشر اليوم,, بث مباشر قناة بي ان سبورت يوتيوب جودة عالية وبدون تقطيع,, يلا شوت الجديد بث مباشر,, كوره لايف بث مباشر,, كوره ستار بث مباشر,, كورة موبي,, بث مباشر لمباريات اليوم,, مباراة الريال ضد سيسكا موسكو,, مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو اليوم,, بث مباشر مباراة الريال اليوم يوتيوب,, بث مباشر مباراة ريال مدريد يوتيوب,, مشاهدة مباراة الريال مباشر,, مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو يوتيوب

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- مشاهدة مباراة الريال ضد سيسكا موسكو اليوم بث مباشر يوتيوب

التشكيل المتوقع لريال مدريد: كيلور نافاس، فاران – راموس – ريجيلون – اودريوزولا، ايسكو – يورينتي و سيبايوس،فيديريكو فالفيردي – لوكاس فاسكيز و ماريانو دياز.

مباراة الريال ضد سيسكا موسكو، ستنقل على مجموعة قنوات بي ان سبورت، الناقل الحصري لبطولة دوري ابطال اوروبا، حيث ستذاع على قناة beIN SPORTS 1 HD.

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المباراة ستنقل على قناة ارينا سبورت Arena Sport، التي تبث على قمر يوتلسات 16 ( Eutelsat 16 )، بتردد 11678 – H 30000.

يحتل الريال صدارة المجموعة السابعة، برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، حيث نجح في الفوز في 4 لقاءات وخسر واحد.

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