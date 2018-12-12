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اقتصاد
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:18 م

وفد البنك الأسيوي يزور العاصمة الإدارية الجديدة

وفد البنك الأسيوي
راندا التوني
dostor.org/2433403

استمرارًا للبرنامج الذي نظمته وزارة المالية لوفد البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ( AIIB ) برئاسة جين لى تشون، أجرى الوفد مع ممثلي وزارة المالية، اليوم الأربعاء، جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة اللواء أحمد زكي عابدين.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات القومية الكبرى التي تسعى الحكومة للانتهاء من مراحل تنفيذها خلال الشهور المقبلة.

وقال بيان أصدرته وزارة المالية، إن الزيارة تضمنت مواقع الحي الحكومي والأحياء السكنية والطرق والكباري التي تم الانتهاء من ٦٠% من أعمالها والبرلمان والمنطقة الإدارية وموقع الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون ومنطقة الأعمال والبنوك، ومحطة الكهرباء ومحطات المياه التي تخدم العاصمة ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة والمطار الدولي.

وأضاف البيان أن الوفد ركز خلال الزيارة على استعراض فرص تعزيز التعاون مع مصر في إطار جهود تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 87 دولة ومن بينها مصر، إلى جانب عرض فرص التمويل التي يتيحها البنك لمؤسسات القطاع الخاص.

وأشاد رئيس البنك الأسيوي بفكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بتمويل ذاتي من خلال بيع الأراضى للمستثمرين، بما يعظم قيمة الأرض مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون في الكثير من المشروعات القومية ومنها مشروع المترو الجديد الذي سيربط العاصمة الإدارية بقلب القاهرة.

وطالب اللواء أحمد زكي عابدين من البنك الأسيوى التعاون في بناء محطة لمعالجة المخالفات بالعاصمة الإدارية.

وفى سياق متصل، أكد رئيس البنك الأسيوى أنه زار مصر العام الماضي وفوجئ خلال زيارته الحالية لمصر بحجم الأعمال الضخمة والطفرة في الانجازات التي تمت بالمشروعات القومية خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مشيدًا بالجهود المبذولة، مؤكدًا على اهمية الاسراع فى مشاريع تنمية سيناء لما لها من موقع استراتيجى مهم فى التجارة الدولية.

وأضاف أن مصر لديها إمكانيات واعدة في مجال التعدين بما يتضمنه من مناجم ومحاجر، الامر الذى يتطلب ان تركز مصر فى هذا المجال، مؤكدًا أن جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ان مايتم هناك هو مشروع قومى كبير، وقال: "اننى شخصيا وباعتبارى رئيسا لمجلس ادارة البنك الاسيوى ارى ان هذه المنطقة هى البوابة التجارية لافريقيا، مؤكدًا استعداد البنك للإسهام في الاستثمارات التي تقام في هذه المنطقة".

يذكر أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل مما مكن الدولة من استيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعرضت لها الدول التي كانوا يعملون بها.

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