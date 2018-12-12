ضبط رئيس وحدة محلية وموظف برشوة 10 آلاف جنيه بالغربية

ضبطت الرقابة الإدارية بالغربية على رئيس الوحدة المحلية لاحدى القرى بمركز طنطا وموظف، بتهمة حصولهما على رشوة 10 آلاف جنيه من أحد المواطنين بهدف التساهل في إحدى المخالفات.



وردت معلومات إلى الرقابة الإدراية تفيد قيام رئيس وحدة المحلية ومدير إدارة الحجز والتبديد في الوحدة المحلية بطلب رشوة من أحد المواطنين مقابل التغاضي عن مخالفة بناء وإجراء التصالح فيها، وبتقنين الإجراءات وبمراقبة المتهمين تم ضبطهما متلبسين بالرشوة 10 آلاف جنيه، داخل مكتب مدير إدارة الحجز والتبديد في مبنى الوحدة المحلية.



وتبين أن المواطن أبلغ الجهات الرقابية وهيئة الرقابة الإدراية بالغربية بطلب المتهمين برشوة 10 آلاف جنيه مقابل التساهل في التصالح في مخالفة بناء قيمتها 30 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.