توصيل الغاز الطبيعى إلى 5 مراكز بالشرقية

أعلن ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى إلى 5 مراكز: مشتول السوق، وههيا، وأبوكبير، وفاقوس، ومنيا القمح، كما أنه تم التعاقد مع 35 ألفًا، و471 مواطنًا للاستفادة من توصيل الغاز الطبيعى لهم.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، لمتابعة معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى بمراكز ومدن المحافظة بحضور ممثلى شركات الغاز الطبيعي، وعدد من مدير مديريات الخدمات والإدارات النوعية.



وشدد المحافظ ضرورة مراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعى والسلامة والصحة المهنية ووضع علامات الإضاءة والإشارات في أماكن الحفر لمنع الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.



كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة لأعمال حفر مشروع الغاز الطبيعي وتذليل كل العقبات أمام تنفيذ الأعمال للانتهاء منها طبقًا للجدول المحدد.



وأوضح أنه تم تنفيذ أعمال حفر الشبكات الأرضية بطول 252 ألفًا، و448 مترًا لخدمة 62 ألفًا و636 مواطنًا، وجارٍ التعاقد مع المواطنين للاستفادة من خدمة الغاز الطبيعى والانتهاء من أعمال التحويلات للأجهزة المنزلية الخاصة بهم.