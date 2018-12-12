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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:13 م

إحالة 36 عاملا بخدمات السنطة للتحقيق بالغربية

إحالة 36 عاملا بخدمات
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2433391

قرر اللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، إحالة 36 من العاملين بمنشأت تابعة للصحة والتضامن الاجتماعي والزراعة، للتحقيق بسبب عدم الانضباط الوظيفي، نتيجة الغياب وترك العمل.

تلقى "هجرس" تقريرا من إدارة المتابعة بمجلس المدينة يتضمن التفتيش الإداري على عدة منشأت خدمية، للوقوف على مدى سير العمل، والانضباط الوظيفي بها، وتم رصد عدم تواجد 7 أطباء وممرضات بالوحدة الصحية بقرية الجعفرية، وطبيب بالوحدة الصحية لقرية سحيم، و2 من قوة الوحدة الصحية بقرية تاج العجم.

كما شمل التقرير رصد عدم تواجد 5 من قوة الوحدة الصحية بقرية شنرة البحرية، و9 من قوة العاملين بالوحدة الصحية بقرية كفرالشيخ مفتاح، وآخر بوحدة صحة شبراقاص، و2 من وحدة صحة قرية ميت غزال، و2 موظف من قوة وحدة التضامن بقرية ميت يزيد، و4 موظفين من وحدة تضامن القرشية و2 من العاملين بالوحدة الصحية لذات القرية، وموظف من العاملين بالجمعية الزراعية بقرية طوخ.

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