مصر تعرض فرص الاستثمار الزراعي في معرض "سيال" بالإمارات

شاركت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على مدار ثلاثة أيام الماضية بفعاليات معرض سيال الشرق الأوسط بأبو ظبي والذي تم تنظيمه تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء ووزير شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وجاءت مشاركة "محرز" مع الوفد المصري الفني المرافق، استجابة لدعوة الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي.



وعقدت "محرز" العديد من اللقاءات مع كبرى الشركات ورجال الأعمال من رواد الاستثمارات الإقليمية على مستوى الوطن العربي من المشاركين والعارضين بالمعرض والذي شمل العديد من مجالات الاستثمارات والخدمات والمنتجات الزراعية والحيوانية والزراعية.



وشاركت "محرز" بحضور قوي في فعاليات لقاء الاستثمار الزراعي باليوم الثاني من المعرض والذي افتتحه محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار، والانماء، وقد افتتحت نائب وزير الزراعة الجلسة الحوارية لعرض الاستثمار بمجالات إنتاج اللحوم والألبان والدواجن والأسماك.



واستعرضت "محرز" الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في مجالات إقامة مشروعات الدواجن ومشروعات الأبقار الحلاب والاستزراع السمكي واستعرضت محرز الخرائط الاستثمارية المتاحة للاستثمار بتلك القطاعات بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية.



وأكدت "محرز" رؤية وزارة الزراعة التي تشجع إقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي المتكاملة مع النشاط الزراعي وأكدت أن وزارة الزراعة تتيح وتيسر إقامة مشروعات الدواجن بالمناطق الصحراوية حيث تتيح تأجير الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما قابلة للتجديد لضمان استدامة الاستثمارات والحفاظ على تلك المناطق خالية ونظيفة من الأوبئة باتباع معايير الأمن الحيوي، كما عرضت "محرز" أيضا فرصة الاستثمار بمجال الاستزراع السمكي.



وعرضت "محرز" ايضا كيفية تعظيم الاستفادة من وحدة المياه وتقليل تكاليف الإنتاج وتعظيم ربحية المشروعات من خلال نشر الوعي بالمنطقة العربية لنمط الاستزراع السمكي الزراعي المتكامل حيث يتم إعادة استخدام المياة في الري بعد استخدامها في الاستزراع السمكي مما يزيد من الإنتاجية الزراعية ويساعد على إنتاج منتج زراعي عضوي نظيف وصحي ويقلل من استخدام الأسمدة والكيماويات ويستعيض عنها بالمخرجات العضوية المفيدة من استزراع الأسماك.



أضافت "محرز" أن مصر تنتج سنويا مليون وثمنماءه ألف طن من الأسماك وتمتلك الخبرات الفنية العالية في هذا المجال والتي تتيحها وزارة الزراعة للأخوة بالمنطقة العربية لنقل تلك الخبرة.



وأكدت أن رؤية وزارة الزراعة تهدف إلى التكامل مع كافة الدول بالمنطقة العربية وقد تم بالفعل زيادة التعاون في مجال الثروة الحيوانية مع دولة السودان الشقيق حيث تستورد مصر من السودان معظم الاحتياجات من الماشية واللحوم وقرابة 250 ألف من الأبل ولتيسير ذلك تم زيادة عدد المحاجر والمجازر الجنوبية لتصل الى 23 محجر لتستوعب حجم الاستيراد.



وأجابت نائب وزير الزراعة على استفسارات المشاركين بلقاء الاستثمار الزراعي بـ"سيال" حول ضمانات وحوافز الاستثمار التي يكفلها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 واستعرضت نائب وزير الزراعة كيف قامت وزارة الزراعة على مدار عامين بمراجعة كافة الأجراءات والقرارات المنظمة لمنح تراخيص المشروعات وكيف تم التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المصرية المعنية باصدار الموافقات على إقامة المشروعات على غرار منظومة الشباك الواحد ليتم من خلال وزارة الزراعة تيسير الإجراءات والتنسيق والمتابعة المباشرة مع كافة أجهزة الدولة المعنية وحل أية عقبات لإنهاء واتمام الإجراءات اللازمة.



وأكدت على أن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات وتشجيعها خاصة من المنطقة العربية، تهدف لاستراتيجية الدولة لبناء وتنمية الإنسان المصري والعربي وخلق مجتمع عربي متكامل يتم فيه فتح آفاق استثمار عربي تكاملي واستغلال الموارد العربية وتكاملها من خلال الاستفادة المثلى من الاستثمارات والموارد الطبيعية والموارد والخبرات البشرية وخلق فرص عمل جديدة للشباب بالمنطقة وصولًا إلى تحقيق الأمن الغذائي العربي واستدامة تنمية وتطوير المجتمعات العربية.