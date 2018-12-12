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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:10 م

أخت تقتل شقيقها في بني سويف وتستولي على 10 آلاف جنيه

أخت تقتل شقيقها في
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2433383

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأربعاء، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عامل ملقاة بمصرف عابدين التابع لقرية لويفي التابعة لمركز بني سويف.

وتعود الواقعة بتلقي اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف السابق، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف يفيد عثور أهالي قرية "لويفى" على جثة عامل داخل جوال من البلاستيك في المصرف، وبها إصابات ظاهرية عبارة عن جرح رضي بالجبهة وآخر بأعلى الرأس، وقيام شقيقة بتحرير محضر غياب يوم 28 نوفمبر من الشهر الماضي، وعلى الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحثي لكشف غموض الواقعة.

تم تشكيل فريق بحثى برئاسة العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، وإشراف العميد خالد عبدالسلام، رئيس البحث الجنائي، وقيادة المقدم عبدالله السنوسى، رئيس مباحث مركز بني سويف، لكشف غموض الحادث وتبين أن وراء الواقعة شقيقة المجني عليه وتدعى" صباح "31 سنة أرملة، محمد شحاتة 38 سنة، من قرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا، وسبق اتهامه في 4 قضايا.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بأن المجني عليه وصل إليه وجود علاقة غير شرعية بينهما وأنهما قررا التخلص منه وقتله، وأثناء نوم المجني عليه بالحجرة الخاصة بمنزله اتصلت شقيقة المجني عليه هاتفيا بالمتهم الثاني وطلبت منه الحضور إلى المنزل، وقامت الشقيقة بالإمساك به أثناء نومه، وضربه بشومة عدة ضربات بمنطقة الرأس وأرداه قتيلا ثم قاما سويا بوضعه داخل جوال بلاستيك وإلقائه بمجرى مصرف عابدين.

كما اعترف المتهم بتخلصه من العصا المستخدمة في الحادث بإلقائها في المجرى المائي، واعترفت شقيقة المجني عليه بأنه عقب مقتل شقيقها؛ استولت على مبلغ مالي كان بحوزته يُقدر بـ 10 آلاف جنيه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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