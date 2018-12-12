شاب يصعق شقيقته بالكهرباء حتى الموت بمساعدة عمه في إمبابة

أنهى شاب حياة شقيقته بمعاونة عمه، حيث صعقاها بالكهرباء حتى الموت عقابًا لها على تركها المنزل.



تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مستشفى إمبابة العام بوصول فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا مصابة بحروق متفرقة بالجسد وإدعاء أسرتها بإصابتها بصاعق كهربائي واشتباه الأطباء في الوفاة جنائيًا.



شكل اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأشارت تحريات العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى أن الفتاة تركت منزل أسرتها لفترة وعند عودتها انهال شقيقها وعمها عليها بالضرب ثم صعقها بالكهرباء في أنحاء متفرقة من الجسد حتى فقدت الوعي فحملاها إلى المستشفى مدعين إصابتها بصاعق كهربائي.



وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما حاولا معاقبة الفتاة على تركها المنزل فماتت جراء الضرب والصعق بالكهرباء، فتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية التي باشرت التحقيق.