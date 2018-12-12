إخلاء محلين تجاريين استولى عليهما صحفي مغمور بالغربية

أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، قرارا بإخلاء المحلين رقمي 19 و20، المملوكين لمجلس مدينة زفتى بشارع الجيش، وكانا مستأجرين لأحد الصحفيين المغمورين، بعد انتهاء مدة التعاقد السابق إبرامه، للترخيص له بالانتفاع بهما، وتأجيرهما من الباطن مقابل 14 ألف جنيه شهريا بواقع 7 آلاف جنيه للمحل الواحد، في حين تم استئجارهما من مجلس المدينة بحق انتفاع مقابل 440 جنيها بواقع 220 جنيها للمحل الواحد.



حيث حول المحل الأول لتقديم خدمات المحمول، والثاني لبيع الملابس الجاهزة.



كان العميد شوقي بدر، رئيس مجلس مدينة زفتى، قد أعد القرار رقم 979 لسنة 2018 في 29 أكتوبر 2018 بالإنهاء الإداري للعقد السابق إبرامه مع الصحفي المغمور، وإخلاء المحلين وطرحهما بالمزاد العلني.



وكان رئيس مدينة زفتى، قد تقدم بمذكرة للمستشار القانوني للمحافظة، والذي أكد في الرأي القانوني على ضرورة إخلاء المحلين فورا وطرحهما بالمزاد العلني، وسحبهما وعمل مزاد عليهما.



وحصل رئيس مدينة زفتى على فتوى من هيئة قضايا الدولة بطنطا، والمستشار القانوني للمحافظة، بسحب المحلين وطرحهما في المزاد العلني، مما دفع الصحفي المغمور إلى نشر اخبار كاذبة وإشاعات طالت رئيس المدينة، ومسئول الشئون القانونية، فى محاولة للضغط عليهما، لمنع تنفيذ القرار.



يذكر أن الصحفي المغمور قد حصل على رخصة كشك لتوزيع الصحف بمدينة زفتى، بخلاف المحلين، واستغله استغلالا سيئا في بيع كروت الشحن والمحمول وتقديم مأكولات مخالفا شروط الترخيص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.