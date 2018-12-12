فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت في الثانية والربع من ظهر اليوم الأربعاء، فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى معدلات طبيعية تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.



وبدأت إدارات الميناء المختصة فورًا السماح بدخول السفن المتراكية علي المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها.



ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.