حبس صاحب مخزن أقمشة مجهولة المصدر بالسلام

قررت نيابة السلام حبس صاحب مخزن أقمشة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لامتلاكه مخزن بدون ترخيص بداخله أقمشة مجهولة المصدر.



تعود الواقعة عندما وردت معلومات للواء محمد رجائي، مدير شرطة تموين القاهرة، مفادها حيازة "إ.س"، 30 سنة، مسئول عن مخزن للأقمشة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول السلام، كميات كبيرة من الأقمشة المُستوردة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، فضلًا عن عدم تسديد الرسوم الجمركية المُقررة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وبالعرض على اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث العاصمة، أمر بضبطه وتم مداهمة المخزن وعثر بداخله على ألف متر قماش "أنواع مختلفة"، وجميعها مُهربة جمركيًا ومجهولة المصدر، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.