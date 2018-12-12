ريجا كايرو تشعل ساقية الصاوي بأغاني زمن الفن الجميل

بقيادة المايسترو ياسر أنور قدمت فرقة "ريجا كايرو" حفلًا موسيقيًّا بمسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، حيث قدمت الفرقة باقة متنوعة من أغانى زمن الفن الجميل لكبار المغنيين منهم محمد قنديل، محمد رشدى، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ملك العود فريد الأطرش، وفايزة أحمد.



وبدأت الفرقة حفلها بأغنية "يا مسافر وحدك" لموسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب تلتها مجموعة من الأغانى الطربية القديمة منها: "ما دام تحب بتنكر ليه، كوكب تانى، أهو ده اللى صار، يا سالمة، يا لعبة الأيام، أكدب عليك"، كما شارك فى الحفل مجموعة من أجمل الأصوات الغنائية والمواهب الشابة الصغيرة من بينهم الموهبة الصغيرة "لوجى" والتى قدمت أغنية "الأماكن" للفنان محمد عبده، وفى ختام الحفل حيا أعضاء الفرقة بصحبة المايسترو ياسر أنور الجمهور الذى أعرب عن سعادته لحضور الحفل.