كورة لايف HD | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت بدون تقطيع - جول العرب

يلا كورة اون لاين مباراة يوفنتوس ويونج بويز قناة بي ان سبورت hd 4 الرياضية - مشاهدة لعبة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اونلاين بث مباشر يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس الإيطالي، أمام يانج بويز السويسري بملعب الأخير، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، بختام مباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019.





ويتصدر فريق يونج بويز حاليًا جدول ترتيب الدوري السويسري حتى الآن، فيحتل الفريق المركز الأول في الصدارة برصيد 46 نقطة بعد مرور17 جولة، واستطاع الفريق أن يحقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في واحدة وخسر مثلها منذ انطلاقة الدوري.





موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





يتواصل غياب لاعب الوسط سامي خضيرة بداعي الإصابة، وسيفتقد يوفنتوس الظهير الأيسر أليكس ساندرو والمهاجم مويس كين، وسينضم إليهم أندريا بارزاجلي لنفس السبب، ولن يغيب أي لاعب عن البيانكونيري بداعي الإيقاف





سيواصل أليجري الاعتماد على طريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق في الدوري ودوري الأبطال، وسيستمر في في الإعتماد على الثلاثي الأمامي الخطير، رونالدو، ماندجوكيتش، ديبالا.





التشكيل | 4-3-3





فويتشيك تشيزني

جواو كانسيلو - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - ماتيا دي شيليو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

كريستيانو رونالدو - ماريو ماندجوكيتش - باولو ديبالا













ضمن البيانكونيري بالفعل تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الثامنة، بعد أن لعب 5 مباريات جمع 12 نقطة من أربع انتصارات متتالية وهزيمة واحدة أمام مانشستر يونايتد الذي خطف بطاقة التأهل أيضًا، أما في الدوري الإيطالي يحتل فريق السيدة العجوز الصدارة بالعلامة الكاملة وجمع 43 نقطة، من 15 مباراة، فاز في 14 وتعادل في واحدة ولم يتلقى هزيمة حتى الآن.



