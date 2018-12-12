رامي صبري ينضم لـ"نجوم ريكوردز" ويصور "مبروك علينا"

سافر صباح اليوم الأربعاء، المطرب رامي صبرى لبيروت، لتصوير كليبه الجديد "مبروك علينا"، والذى يعد أول تعاون بينه وبين شركة "نجوم ريكوردز" عقب التعاقد معها، بالتعاون مع المخرج فادي حداد.



"مبروك علينا" هى أول أغنية من البوم رامى صبرى الجديد الذى يتم التحضير له حاليًا مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومن كلمات: تامر حسين، وألحان رامي صبري، ويقوم بالتوزيع الموسيقي والميكساج والماستر جلال الحمداوي.



وكان رامى صبرى وقع مؤخرا على الانضمام لشركة "نجوم ريكوردز" لإنتاج عدة ألبومات فنية، وذلك فى وجود هالة حجازى المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعى.



يذكر أن آخر ألبوم للمطرب رامي صبري، كان بعنوان "الراجل"، وصدر عام 2017.

